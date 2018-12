Kimeli pakt zilveren medaille op EK veldlopen

Vanmiddag vond in Tilburg in Nederland het Europees kampioenschap veldlopen plaats. Drie regiogenoten stonden aan de start. Isaac Kimeli uit Sint-Pieters-Leeuw en Robin Hendrix uit Kapelle-Op-Den-Bos bij de senioren en Simon Debognies uit Halle bij de beloften. Zowel bij de senioren als bij de beloften stuurde België een sterk team. Dat bleek.

Isaac Kimeli mikte zelf op de top 10 of de zelfs de top 15, maar hij deed veel beter en schitterde in Tilburg door een zilveren medaille te bemachtigen. “Zonder de Noor Ingebrigtsen had ik de wedstrijd gewonnen, maar hij had meer snelheid dan ik.”

Robin Hendrix eindigde knap vijftiende en helpt België zo naar een vijfde plaats in het landenklassement. Eerder op de dag hoopte Simon Debognies op een top vijf-plaats bij de beloften, maar de Hallenaar kon na een val niet volgen en eindigde uiteindelijk op de 25ste plaats. “Ik ben over boomstammen gestruikeld. Aanvankelijk dacht ik dat het wel meeviel, maar op het eind werd het zo erg dat ik gewoon begon te manken en dan geraak je niet meer vooruit. Dit is niet de plaats waarvoor ik gekomen ben.”