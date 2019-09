Kimeli wint op Memorial Van Damme en grijpt Olympisch ticket!

In een gesprek met RINGtv vanmiddag was Kimeli al zegezeker. "Ik win", zei hij zelfverzekerd voor de camera. De Beerselnaar hield woord. Hij liep de perfecte wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion en snelde naar de zege in een tijd die hem ook een Olympischt ticket oplevert. Kimeli plaatste zich ook al voor het WK atletiek, dat over drie weken start in Doha in Qatar. Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos eindigde als vijfde in Brussel in een tijd van 13'22"69.