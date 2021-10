Kind dat bijna verdronk in vijver nog altijd in kritieke toestand

Eén van de twee jongetjes die gisteren in de vijver aan woonzorgcentrum Van Koekenbeek in Halle terechtkwamen, is nog altijd in kritieke toestand. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Intussen bevestigt de wetsdokter ook dat de man die de kinderen probeerde te redden, maar zelf in moeilijkheden kwam, daarbij zonder geweld of kwaad opzet om het leven kwam.