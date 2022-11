Kinderdagverblijven van Mippie en Moppie krijgen extra controles

De kinderdagverblijven van Mippie en Moppie in Weerde, Hofstade en Zemst worden de komende dagen en weken grondig doorgelicht door het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. Het doet dat op vraag van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Ook het Agentschap Opgroeien stuurt inspecteurs langs. Aanleiding is de getuigenis van een voormalige werkneemster. Zij stelde de wanpraktijken aan de kaak in een andere vestiging van de kinderopvang in Keerbergen.

Vorige week werd het kinderdagverblijf Mippie en Moppie in Keerbergen gesloten nadat bleek dat er een kind werd vastgebonden met tape. “De vergunning van de kinderopvang werd wegens hoogdringendheid geschorst omdat we ons ernstige zorgen maken over de pedagogische aanpak en de veiligheid van de kinderen”, klonk het in een mededeling van het Agentschap Opgroeien. “Het dossier wordt nu grondig onderzocht voor er een definitieve beslissing valt over de vergunning. Enkel wanneer de organisator aantoont dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd kan worden, kan de opvang opnieuw openen.”

Intussen duiken nieuwe getuigenissen op van ouders. Glenda Verboomen diende intussen klacht in bij Kind en Gezin en de politie. Haar dochter ging tussen 2018 en 2020 naar de kinderopvang in Eppegem. "Via verschillende ex-werknemers hebben we moeten vernemen dat onze dochter zwaar mishandeld is geweest. Ze bracht haar dag regelmatig door met een leeg maagje, opgesloten in een bed omdat dit haar lastig maakte. Dat de flesjes hardhandig in haar mond werden gekapt, het eten vaak te heet of verdorven werd gegeven of tegen de kinderen werd geschreeuwd, zal hier vast iets mee te maken gehad hebben."

Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling en Agentschap Opgroeien gaan de komende dagen inspecties uitvoeren alle kinderdagverblijven van Mippie en Moppie, waaronder die in Zemst, Hofstade en Weerde. Die kinderopvangen mogen voorlopig wel nog openblijven. Volgens een voormalige werkneemster zijn er ook in de andere vestigingen wanpraktijken aan de gang. De uitbaatster van de crèches ontkent die. Volgens haar gaat het om een wraakactie van een werkneemster die ontslagen is.