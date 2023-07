Kinderen spijkeren kennis bij tijdens Lennikse zomerschool

Deze zomervakantie kunnen kinderen in heel Vlaanderen opnieuw terecht in een heel aantal zomerscholen. Onder meer in Lennik spijkeren kinderen hun kennis bij in aanloop naar volgend schooljaar. Vandaag kregen ze het bezoek van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

In GBS ’t Rakkertje kunnen kinderen van de derde kleuterklas tot het vierde leerjaar terecht voor een zomerschool. Ze krijgen er in de voormiddag les op maat in kleine groepen en in de namiddag is er tijd voor ontspannende activiteiten. “Voor het vierde jaar op rij organiseren heel wat scholen, steden en gemeenten zomerscholen in Vlaanderen”, legt Ben Weyts uit. “Deze zomer worden maar liefst 206 zomerscholen georganiseerd. In totaal kunnen meer dan 16.000 kinderen en jongeren er terecht om kennis bij te spijkeren. Nooit eerder lag het aantal plaatsen op zomerscholen hoger.”