Kinderen van gesloten kinderdagverblijf ’t Sloeberke kunnen terecht in Het Brabbelbos

Vanaf maandag 8 januari kunnen de kinderen die getroffen zijn door de sluiting van kinderdagverblijf ’t Sloeberke in Negenmanneke terecht in de noodopvang. Die wordt georganiseerd in het Brabbelbos op de Wilgenhofsite in Sint-Pieters-Leeuw. De oplossing is meer dan welkom voor de zo’n 10 betrokken ouders.