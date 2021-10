Kinetix zoekt de meest fitte Pajot in ToBeFit-cup

In Lennik opende Kinetix vorige week de deuren. Dat is een gloednieuw paramedisch centrum waar kinesitherapie en personal training samenkomen. Om de opening te vieren, gingen ze bij Kinetix op zoek naar de fitste Pajot via een eigen versie van het programma De Containercup.

Kinetix doopte de Containercup om in de ToBeFit-cup. Daarbij kan je door het beoefenen van vijf sporten aantonen hoe fit je bent. Roeien, de bench press, fietsen, lopen, golfen en boogschieten, er is plaats zat in Kinetix om al die sporten te organiseren voor de cup. Het complex is 300 vierkante meter groot. “Dat is wat ons uniek maakt in de streek. We hebben een grote oefenzaal in deze voormalige loods. En de burelen van vroeger zijn drie kinépraktijken,” aldus personal trainer Jordi Buyse.

Bij Kinetix kan je zowel voor personal training als voor kinesitherapie terecht. “Onze bedoeling is zoveel mogelijk mensen aan het sporten te brengen, al dan niet na een sportblessure of operatie.” Dat is ook de bedoeling van de ToBeFit-cup die de opening van het complex moet vieren, want de winnaar krijgt vijf personal training-sessies cadeau.

