Kiwanis Affligem Hopland deelt chocolade paashazen uit aan woonzorgcentrum

De 120 bewoners en 80 personeelsleden van woonzorgcentrum Van Lierde in Affligem kregen vandaag elk een chocolade paashaas van Kiwanis Affligem Hopland. De organisatie wil de bewoners en personeelsleden een hart onder de riem steken.

Na de eerste coronagolf trakteerde Kiwanis Affligem Hopland het woonzorgcentrum op koffiekoeken en schuimwijn. “We wilden klinken op de overwinning van de coronagolf”, vertelt Willy De Pauw van Kiwanis Affligem Hopland. “We hadden toen niet verwacht dat er nog twee coronagolven zouden volgen.”

Vandaag trakteert Kiwanis Affligem Hopland het woonzorgcentrum opnieuw, deze keer op chocolade paashazen. “De paashaas is een Germaanse traditie om het nieuwe leven te vieren”, aldus De Pauw. “We willen het personeel dat reeds één jaar in de vuurlinie staat en de bewoners die lange tijd weinig of geen familie en vrienden hebben ontvangen een hart onder de riem steken. Hopelijk zijn de vaccinaties een nieuw begin”.​