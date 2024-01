Klaas Slootmans trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de Beerselse Vlaams Belang-lijst. Momenteel zit de partij nog in de oppositie, maar daar wil Slootmans verandering in brengen. “De afschaffing van de opkomstplicht kan voor verrassingen zorgen”, klinkt het.

Vlaams Belang haalde in 2018 zo’n 1.000 stemmen in de lambiekgemeente en verwierf daarmee een zitje in de gemeenteraad, die door Slootmans werd bezet. Hij hamert er vooral op het Vlaams en landelijk karakter van de gemeente. “Beersel is in snel tempo een feitelijk onderdeel van Brussel aan het worden. De vervreemding en verstedelijking maken van onze dorpen geleidelijk aan een kopie van Brussel en het gemeentebestuur staat erbij en kijkt ernaar. N-VA zat weliswaar mee aan de knoppen, maar daarmee is helaas alles gezegd”, zegt Slootmans.

In oktober gaat de Vlaamse volksvertegenwoordiger vol voor de sjerp in Beersel, wat gezien het cordon sanitaire geen evidentie is. “Er zijn wel degelijk kansen”, denkt Slootmans. “De afschaffing van de opkomstplicht kan voor verrassingen zorgen. We weten dat Vlaams Belang-kiezers veel gemotiveerder zijn dan kiezers van de traditionele partijen. Als onze kiezers massaal naar de stembus trekken, zouden de kaarten wel eens stevig kunnen worden herschikt. De peilingen bieden wat dat betreft alvast goede hoop.”