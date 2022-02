Kledij gevonden in zoektocht naar Linkebeekse Natacha

Reddingswerkers hebben dameskledij gevonden in de zoektocht naar Natacha de Crombrugghe. De 28-jarige vrouw uit Linkebeek is sinds 23 januari vermist toen ze op trektocht was naar de kloof Colca Canyon. Haar ouders zijn gisteren aangekomen in Peru om de zoektocht op de voet te volgen.