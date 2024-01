Kleine, mobiele zorgwoningen: dé kans om lang dichtbij familie te wonen

Het is vandaag een speciale dag voor Helga en haar mama Annie. De zorgwoning waar ze al maanden naar uitkijken, wordt in de tuin van Helga geplaatst. Annie is laaiend enthousiast. "Het is een nieuw concept, mijn dochter leerde het me kennen en bood me aan om in zo’n woning bij haar in de tuin te komen wonen. Ik heb het aanbod graag aangenomen. Het huis waarin ik woon in Peutie is veel te groot en er is veel drukte in de straat. Hier is het rustiger”, zegt Annie De Vleeschouwer.

Dankzij de zorgwoning kan Annie in alle rust genieten en dichter bij haar dochter zijn. En dat terwijl ze elk hun privacy behouden. De woonvorm wint aan populariteit. Shawn Thielemans, Ernesto Zorgwoning: “Rusthuizen schrikken, zeker na corona, de mensen nog fel af. Mensen willen ook langer alleen wonen, willen zelfstandiger blijven en daarom is dit de oplossing. Mensen wonen samen, maar hebben toch hun privacy.”

Ook Helga is blij dat ze dichter bij haar mama kan zijn en kan helpen waar nodig: "Mijn mama is mijn alles, ook voor mijn broer betekent ze alles. Ze is al 9 jaar alleen, mijn papa is 9 jaar geleden gestorven. Ik wil er zijn voor haar en dat gaat nu makkelijker omdat we dichter bij elkaar wonen."

