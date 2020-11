Kleurrijke kunstwerken fleuren scholen in Kapelle-op-den-Bos op

De drie basisscholen en de secundaire school met twee campussen van Katholiek Onderwijs Kapelle-op-den-Bos (KOBOS) zijn sinds de herfstvakantie extra kleurrijk. “We willen onze scholen verbinden door kunst en cultuur”, zegt pedagogisch directeur Kristien Druyts. “Voor ons is cultuur niet zomaar een kers op de taart, maar net het deeg dat je broodnodig hebt om je taart te bakken.”

In Vrije Basisschool Karamba in Ramsdonk leren en spelen de kinderen tussen een twintigtal kunstwerken. “Kunst brengt kleur tussen de mensen, speelt in op de fantasie en in deze tijden van COVID-19 vinden wij het tof om meer kleur en vrolijkheid bij de kinderen te krijgen”, vertelt Katleen Berghmans, directeur van Vrije Basisschool Karamba.

De kunstwerken komen uit de collectie van Start with ART. De cultuureducatieve organisatie heeft twee maanden geleden beslist om de boeken neer te leggen. De kunstwerken die in de scholen hangen zijn reproducties.