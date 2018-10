Kleuter kritiek na val in vijver Kasteel van Gaasbeek

Een kleuter van vier jaar oud is vanmiddag om een nog onbekende reden in de vijver van het Kasteel van Gaasbeek gevallen. Het jongetje verkeert in levensgevaar.

De feiten speelden zich af rond 13 uur in de grote vijver achter het kasteel. De begeleiders konden de kleuter op het droge krijgen en zijn meteen met de reanimatie gestart. Enkele minuten later waren de toegesnelde hulpdiensten - een ziekenwagen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West en een MUG-team van het AZ in Halle - ter plaatse. Zij namen de reanimatie over en dienden het slachtoffer zuurstof toe.

Nadien werd de kleuter met spoed overgebracht naar het UZ Brussel in Jette. Het jongetje verkeer in levensgevaar. Het slachtoffertje zou zijn drinkbeker in de vijver hebben laten vallen. Toen hij die wou pakken, zou hij in het water gesukkeld zijn. Al is die versie van de feiten nog niet bevestigd.

Het parket Halle-Vilvoorde heeft de lokale politie de opdracht gegeven om parkbezoekers te verhoren om te achterhalen hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren.