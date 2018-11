Kleuterjuffen uit Asse vrijgesproken voor belaging collega

Drie juffen zouden zouden tussen 2006 en 2008 het leven van hun collega op alle mogelijke manieren zuur hebben gemaakt. De rechtbank achtte het niet bewezen dat ze de rust van hun collega opzettelijk en bewust hadden verstoord. “Het gedrag dat het slachtoffer Ingrid Nelis als belaging als pesten werd aangevoeld, gaat voornamelijk om een verschil in werkgerelateerde opvattingen en een discussie omtrent het correct naleven van gemaakte afspraken,” zei de rechter in het vonnis.

Het vermeende slachtoffer is teleurgesteld, maar geeft de strijd niet op. “Ik stond hier niet alleen voor mezelf, maar voor alle slachtoffers van pesterijen op het werk”, zei Ingrid Nelis. “We gaan het vonnis aandachtig lezen en bekijken of we in beroep gaan. De rechter heeft alvast geoordeeld dat er geen verjaring is en dat de arbeidsauditeur wel degelijk bevoegd was, dus dat zijn positieve elementen. Ik geef niet op,” zegt Nelis.

Volgens de rechter werd er wel inadequaat gereageerd en liet de schooldirectie het conflict tussen de leerkrachten veel te lang aanslepen. “Het gevoel van pesterijen of belaging is het gevolg van een complexe samenloop van omstandigheden zoals gebrekkige communicatie tussen collega’s en een gebrekkige ondersteuning vanuit de directie. Daarenboven waren afspraken onvoldoende duidelijk en niet geformaliseerd, wat ruimte gaf tot discussies tussen collega’s. Ook een te zwakke directie die het conflict liet aanslepen, droeg daarbij aan mee,” aldus de rechter.