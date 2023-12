Kleuters versieren boom op Marktplein in Galmaarden: “Ze vonden het jammer dat die niet versierd was”

Op enkele meters boven de grond mag Tuur zijn kerstster in de boom hangen. Samen met zijn klasgenoten mag hij de kerstboom op het Marktplein in Galmaarden versieren. “Toen we met op weg naar de bibliotheek gingen, zagen de kleuters de boom op het plein staan en zeiden dat ze het jammer vonden dat die niet versierd was”, zegt leerkracht Isabelle Cools. “Toen een kleuter vroeg of we die niet konden versieren, hebben we de vraag gesteld aan de gemeente.”

Burgemeester Ludo Persoons twijfelt geen seconde over de vraag die hem gesteld wordt. “Het is fijn dat er zoiets gebeurt. Kerstmis en de sfeer errond is toch een speciale periode. Zeker omdat de kinderen erbij betrokken worden, was ik direct akkoord.”