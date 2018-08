KMI bestempelt droogte als uitzonderlijk

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut in Ukkel beschouwt de droogte van de voorbije maanden als ‘uitzonderlijk’ in Vlaanderen. Een gelijkaardige droogte komt dus volgens het KMI maar één keer in de twintig jaar voor. Die erkenning betekent ook dat de kans stijgt dat de droogte erkend wordt als landbouwramp.

De droogte tussen 2 juni en 6 augustus heeft zich volgens het KMI voorgedaan in alle Vlaamse gemeenten. In juni viel er amper 22% van de normale hoeveelheid neerslag, in juli daalde dat percentage zelfs tot 13%. Het KMI spreekt dan ook van een ‘groot neerslagtekort waarbij de terugkeerperiode van twintig jaar in alle Vlaamse gemeenten bereikt of overtroffen werd.’

Het rapport van het KMI is belangrijk omdat het één van de voorwaarden is om de droogte te laten erkennen als landbouwramp. De andere voorwaarde is het financiële plaatje. De geleden schade in de landbouwsector moet over heel Vlaanderen 1,24 miljoen euro zijn en gemiddeld 5.580 euro schade per dossier zijn.

Heel wat gemeenten in onze regio zijn daarom al een hele maand augustus druk bezig om schadedossiers te verzamelen bij de landbouwers. Binnen enkele weken moet het kabinet van Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege die dossiers beoordelen, maar volgens de Boerenbond staat het vast dat de droogte erkend zal worden als landbouwramp.