The Knightriders voor de vierde keer op Tomorrowland: “Hoe zot is dat?”

“We moesten het nieuws lang voor ons houden, want Tomorrowland is heel strikt in het brengen van communicatie”, vertelt het Merchtemse dj-duo. “Maar nu mogen we het luidkeels verkondigen. Net als de drie voorbijgaande edities, sluiten we als headliner de Radio Ultra Modern-stage Elixir af op zondag 30 juli van 22.30 uur tot middernacht.”

“Tomorrowland is het mooiste en grootste dancefestival ter wereld, met jaarlijks enkele honderdduizenden bezoekers vanuit alle hoeken van de wereld. We kunnen het nog steeds niet geloven dat we er voor de vierde keer staan. De vereisten om te mogen draaien op TML zijn ontzettend hoog: niet alleen de muziek telt, ook het optreden en de show.” Hoewel het al de vierde keer is, went het volgens de Merchtemse deejays niet. “Het is steeds een unieke belevenis, zeker als deejay. We zijn alvast klaar voor TML. We zijn op mekaar ingespeeld en durven mekaar ook plagen door tussen mekaars nummers te beginnen mixen. Dat werkt zeer verrassend voor het publiek, dat helemaal meegaat in die vibes. We zijn ook fan van Freddy Mercury, wiens hits met Queen we zeer graag mixen tot nieuwe nummers.”

Dankzij Tomorrowland worden er voor Hans en Christophe deuren geopend, die anders dicht zouden blijven. “De aanvragen blijven binnenstromen en daar zijn we heel dankbaar om”, vertellen Hans en Christophe. “We spelen zo’n 80 keer per jaar op tal van exclusieve festivals, events en clubs in binnen- en buitenland.”

“We draaiden deze zomer nog in Malta, waar we weer nieuwe mensen leerden kennen. Ook op TML staan we zowel front- als backstage naast de grote namen. In het najaar staat Praag op het programma. We proberen wel wat selectiever te zijn met het aanvaarden van opdrachten, om de balans tussen werk en privé in evenwicht te houden. Hans is leerkracht, Christophe is zaakvoerder van evenementenbureau Act-Wise. Onze gedeelde passie is muziek. Voor een goed feestje zijn we altijd te vinden.”