Komen er dan toch windturbines langs de E40 in Affligem?

Er is opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van twee windturbines langs de E40 in Affligem. Eind vorig jaar dienden energieproducenten Engie en Eoly al een aanvraag in voor twee turbines, maar die stuitte op fel protest waardoor de aanvraag werd ingetrokken.