Koppel dat verdacht werd van vergiftiging (schoon)moeder niet langer onder elektronisch toezicht

Een Oost-Vlaams koppel zat een maand in de gevangenis op verdenking van poging tot moord op hun (schoon)moeder. De vrouw uit Affligem zou in september twee keer een hoge dosis van haar hartmedicatie toegediend gekregen hebben. De twee verdachten zaten de voorbije weken thuis onder elektronisch toezicht. Nu moeten ze niet langer een enkelband dragen. Volgens de advocaten van het koppel heeft het parket de twee te snel officieel in verdenking gesteld. “Dit is duidelijk in scène gezet door de schoonmoeder’, zeggen de raadsmannen in Het Laatste Nieuws.​