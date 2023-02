Koppel uit Ruisbroek veroordeeld voor drugshandel via postpakketten

De zaak kwam in april 2021 aan het licht toen de douanediensten op de luchthaven van Zaventem twee zendingen met kledij controleerden. In de postpakketten bleek meer dan 6 kilogram ketamine verstopt te zitten. Een tijdje later werd een tweede pakket van dezelfde afzonder onderschept. Het ging om zes schilderijen waarin 4,6 kilogram drugs zat verstopt.

De postpakketten werden verzonden naar de Verenigde Staten en Australië, nadat ze via een koerier waren opgehaald op een adres in de Schoolstraat in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Bij een huiszoeking in het pand werd een hoop verpakkingsmateriaal aangetroffen, samen met enkele dozen met MDMA-poeder die klaarstonden voor verzending. Er volgde nog een huiszoeking op het tweede adres van de bewoners, ditmaal in Laken. Daarbij kon een Chinees koppel worden opgepakt.

Speurders troffen ook een DNA-spoor aan, dat leidde naar een derde verdachte. Die man kon worden opgepakt in Spanje en werd nadien overgeleverd aan ons land. Het gaat om een spilfiguur, die de hele drugshandel coördineerde. Hij werd maandag veroordeeld tot 4 jaar cel. Het Chinese koppel kreeg celstraffen van 3 jaar opgelegd, waarvan de helft met uitstel. Volgens de rechtbank boden ze onontbeerlijke hulp door onder meer hun woning te verhuren.