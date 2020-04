Kraainem steunt getroffen handelszaken met premie van minimum 1.250 euro

Faciliteitengemeente Kraainem geeft kleinhandelaars en horecazaken die in de periode van de lockdown verplicht de deuren moest sluiten, een premie van minimum 1.250 euro. Die kan worden verhoogd in functie van de duur van de verplichte sluiting en het aantal medewerkers dat er wordt tewerkgesteld. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond unaniem beslist.

"Met deze beslissing wensen wij de lokale economie te herlanceren en de handelaars en horeca te helpen het hoofd te bieden aan de enorme uitdagingen waar ze voor staan", aldus burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie). Het gemeentebestuur installeerde al midden maart plexiglaswanden om handelaars die open zijn gebleven samen met hun klanten te beschermen en bezorgde hen ook een CO2-meter om de luchtkwaliteit te meten. Voldoende ventilatie is immers eveneens een belangrijke maatregel in de strijd tegen het coronavirus.



Kraainem was midden maart een van de eerste gemeenten in ons land die chirurgische maskers bestelde voor professionals in de medische sector en eerstelijnsverzorgers in Kraainem. Tot nog toe zijn er 1.500 uitgedeeld waaronder 200 voor het personeel van de gemeente, OCMW en lokale politie. Tijdens de week van 20 april werden bestellingen geplaatst voor stoffen maskers die bestemd zijn voor de inwoners.