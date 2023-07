Kringwinkel in Vilvoorde krijgt nieuwe stek

De kringwinkel aan de Mechelsesteenweg in Vilvoorde verhuist tijdelijk naar een gebouw achteraan hetzelfde terrein. Dat is nodig om een nieuwbouw te kunnen realiseren op de site.

Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 juli in de voormiddag zullen klanten voor even niet terechtkunnen in de Vilvoordse kringwinkel. Het geefpunt blijft wel open. “In de zomer van 2024 opent er een volledig nieuwe winkel aan de Mechelsesteenweg” zegt Luc Daelemans, directeur van de kringwinkels ViTeS. “Het gebouw waarin de huidige winkel gevestigd is dateert van 1989. Het vertoont structurele fouten inzake brandveiligheid. Daarnaast wil ViTeS, als milieubedrijf, ook in zijn patrimonium de groene kaart trekken. Het huidige gebouw conformeren aan de actuele energie- en veiligheidsnormen was onbegonnen werk. We hebben dan maar besloten om het oude gebouw af te breken en een volledige nieuwbouw te plaatsen” vult Daelemans aan. “Zoals je van een kringwinkel mag verwachten hergebruikt men maximaal materialen.”

De nieuwe winkel zal ruimer zijn en het aanbod dus ook groter. “In 2022 passeerden er meer dan 88 000 klanten aan de kassa in Vilvoorde. Dit cijfer mag je makkelijk vermenigvuldigen met 4 als je het aantal bezoekers wilt kennen” stelt Ingrid De Roo, marketing en communicatieverantwoordelijke van de ViTeS-groep. “Niet alleen voor de klanten en de werknemers maar ook voor de gevers zal de nieuwe winkel comfortabeler worden. In 2022 waren er in Vilvoorde 19 553 gevers die in totaal 897 664 kg goederen brachten. Bij de nieuwbouw werd er dan ook rekening gehouden met deze immense stroom van mensen en goederen.” Na de zomer van volgend jaar zou de nieuwe kringwinkel open moeten gaan.