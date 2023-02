Kringwinkel ViTeS zamelt kinder- en jeugdboeken in

Maart is traditioneel de jeugdboekenmaand. Lezen, voorgelezen worden en toegang hebben tot boeken is een belangrijke parameter om armoede te bestrijden en kansen te creëren voor kinderen. Toch, heeft niet elk kind het geluk om toegang te hebben tot leesboeken, bv. omwille van kansarmoede. In Vlaanderen leeft 1 kind op 5 in kansarmoede. In België gaat het over een totaal van 500 000 kinderen. Kringwinkel ViTes weet dat en zamelt daarom boeken in.

“De Kringwinkel ViTeS zamelt in de strijd tegen kinderarmoede de hele maand maart kinder- en jeugdboeken in. OCMW’s, huizen van het kind, scholen uit kansarme buurten en andere partners van ViTeS in armoedebestrijding, zorgen dat de ingezamelde boeken terecht komen bij gezinnen die het moeilijker hebben.” zegt Ingrid De Roo, woordvoerder van ViTeS.



Waarom een inzamelactie?

De Kringwinkel heeft toch boeken waarom verdeelt ze die niet? “ De kringwinkel is op de eerste plaats een sociaal tewerkstellingsinitiatief. We geven werk en opleiding aan mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.” legt Luc Daelemans, directeur van ViTeS uit. “Door de verkoop in onze winkels kunnen we blijven werk bieden aan mensen die het wat moeilijker hebben. Daarbij komt nog dat er onder onze klanten ook heel wat mensen zijn met minder middelen. Ook voor hen moet er een aanbod blijven. Zonder een constante toestroom van goederen is er geen kringwinkel meer.” vult Daelemans aan. Zonder extra inzameling van boeken moet de kringwinkel kiezen tussen de ondersteuning van kansarme gezinnen of de bevoorrading van de eigen winkels. Dit is een keuze die ViTeS niet wil maken.



Kringwinkel ViTeS doet dan ook een warme oproep naar iedereen die nog uitgelezen kinder- of jeugdboeken heeft. “Breng je boeken naar een geefpunt van de kringwinkel ViTeS of laat ze gratis ophalen bij jou thuis. Ontwikkelen van een leescultuur maakt kinderen sterker, zorgt er mee voor dat ze meer kansen hebben. Dit willen we voor alle kinderen, daar doen we het voor.” besluit Ingrid.

Straks een verslag in ons nieuws.