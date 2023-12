Kritiek op nieuwe dienstregeling De Lijn neemt toe: “Wijken in Hoeilaart worden afgesloten”

De kritiek op de nieuwe dienstregeling die De Lijn begin volgend jaar invoert in onze regio, blijft aanzwellen. Nu is er ook in Hoeilaart ongerustheid. Door de regeling zullen in de wijken Sloesveld en Ten Trappen minder bussen rijden.