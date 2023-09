'Krok en Ko' op zoek naar steun voor nieuwe vestiging in Vlezenbeek

Vzw De Poel opent binnenkort een lunchplek in het oud gemeentehuis van Vlezenbeek, waar mensen met een beperking aan de slag kunnen. Het zal gaan om een tweede vestiging van 'Krok en Ko', een bistro die vandaag in Itterbeek al op volle toeren draait. Om die droom waar te maken is de vzw nog op zoek naar extra steun. Daarom organiseren ze een grote tombola.

Vzw De Poel wil een tweede vestiging openen, zo'n vijf kilometer verderop dan de eerste in Itterbeek. De nieuwe locatie is in het oude gemeentehuis van Vlezenbeek. Al ontbreekt daar nog één en ander voor. “We zijn voor Vlezenbeek nog op zoek naar medewerkers, mensen die een beperking hebben en graag begeleid werk willen doen”, legt jobcoach Nona Van Rossem uit. “Uiteraard draait onze werking ook op vrijwilligers, dus die zoeken we ook. En om het gebouw in te kleden, zijn we nog op zoek naar wat extra centjes.” De Poel organiseert daarom een grote tombola. “De lotjes zijn te koop in Itterbeek. Daarmee kan je ons financieel steunen en wie weet win je nog een leuke prijs.”