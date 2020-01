Kums definitef naar AA Gent

Dilbekenaar Sven Kums ruilt RSC Anderlecht definitief in voor AA Gent. Kums, die in de eerste seizoenshelft door de Brusselaars verhuurd werd aan Gent, tekent een contract voor drie seizoenen in de Ghelamco Arena.

Het contract gaat wel pas in op juli 2020, wanneer de huurovereenkomst van Kums afloopt. De Dilbeekse middenvelder speelde dit seizoen in alle competities samen al 24 wedstrijden voor de Gentenaars en scoorde daarin 1 keer. Bij AA Gent groeide Kums terug naar zijn oude niveau. Het is voor hem de tweede passage bij AA Gent. Tussen 2014 en 2016 was Kums ook al aan de slag bij de Oost-Vlaamse club en won er toen de eerste en enige landstitel in de Gentse clubgeschiedenis. Passages bij Watford en Udinese Calcio nadien werden geen succes. In 2017 haalde RSC Anderlecht Kums terug naar België. Paars-wit betaalde toen 6,5 miljoen euro voor de middenvelder. Deze zomer vangt Anderlecht tussen 1,5 en 2,5 miljoen euro voor Kums.

Foto: AA Gent