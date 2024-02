Kunstacademie Vilvoorde opent deuren voor publiek: “Tonen wie we zijn”

Tal van studenten van de Vilvoordse academie laten dit weekend zien wat ze in hun mars hebben. “Het is belangrijk dat we ons laten zien buiten de grenzen van de academie”, zegt directeur Veerle Steurs. “Het is een moment waarop we onze deuren openen en Vilvoorde en omstreken binnenvragen om te tonen wie we zijn. Hopelijk kan het op die manier mensen enthousiasmeren om zelf de stap te zetten naar het deeltijds kunstonderwijs. Want onbekend is onbemind uiteraard.”

Van lassen en tekenen tot werken met klei of plaaster: iedereen kijkt z'n ogen uit. Student beeldhouwen Dirk ruilt steen dan weer in voor papier, en ontwerpt een radarwerk van boeken. “Ik zet het mechanische in onze geïndustrialiseerde maatschappij ad tegenover het organische, want papier is organisch. Maar in de constructie zitten heel veel herhalende handelingen, waardoor het iets mechanisch wordt.”