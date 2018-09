Kunstproject Up.lab uit de startblokken

In Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek) is er vandaag de opstart van een project waarbij verschillende plekken in de uiteenlopende gemeenten kunnen worden ingevuld met kunstwerken van jongeren. De aftrap van Up-lab wordt gegeven in de oude brouwerij Appelmans.

Vorig jaar startten de jeugddiensten, gemeenschapscentra en de culturele centra van de gemeenten uit de regio Pajottenland en Zennevallei een samenwerking voor het project Up.lab. Het doel is om plekken of 'vacatures' in de verschilende gemeenten in te laten vullen door jong artistiek talent.

Jongeren mogen met de plek aan de slag en er een kunstwerk oprichten. Dit kunstwerk kan alle mogelijke vormen en dimensies aannemen, zo lang het maar een verhaal vertelt en een meerwaarde creëert voor de plek in kwestie. De bedoeling is om zoveel mogelijk te werken met gerecycleerde materialen.

De werkplek waar deze kunstwerken zullen gemaakt worden is de oude brouwerij Appelpmans in Sinrt-Martens-Bodegem. Vandaag, tot 17 u, kunnen de kandidaat-kunstenaars een kijkje komen nemen en de verschillende plaatsen of 'vacatures' ontdekken. Daarna kunnen ze solliciteren naar een plek naar keuze. Er wordt uiteraard gekeken welke voorstellen haalbaar zijn en welke niet.

Meer info op www.uplab.be