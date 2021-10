Kustenares Monika Macken overleden

Kunstenares Monika Macken was een duizendpoot op kunstvlak. Ze was niet alleen dichteres en auteur, maar was ook gepassioneerd door de schilderkunst. In 1992 trouwde ze met schrijver Ward Ruyslinck. Het koppel kwam in Meise wonen. In 2013 overleed de schrijver. Macken verloor met hem ‘de liefde van haar leven’. Daarna verhuisde ze naar Vilvoorde.