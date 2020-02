De Brusselse raadkamer buigt zich vandaag over de vraag van het federaal parket om de verdachten van de aanslagen in Brussel en Zaventem voor het hof van assisen of de correctionele rechtbank te brengen. De raadkamerzitting over de doorverwijzing is een van de laatste stappen voor het proces echt van start kan gaan.

Laatste horde richting proces over aanslagen in Zaventem en Brussel

Voor raadkamerzitting worden draconische veiligheidsmaatregelen genomen. Aangezien verschillende advocaten bijkomend onderzoek zullen vragen, worden de pleidooien uitgesteld naar een latere datum. Het federaal parket wil acht verdachten voor het hof van assisen laten berechten, waaronder Salah Abdeslam, Mohamed Abrini en Osama Krayem. Daarnaast wil het parket een apart proces voor de correctionele rechtbank tegen twee andere verdachten. Tenslotte vraagt het federaal parket om drie andere verdachten buiten vervolging te stellen.

De raadkamer zal zich de komende maanden buigen over het dossier en moet uiteindelijk beslissen welke verdachten zich voor de rechtbank of het assisenhof zullen moeten verantwoorden. Die beslissing moet nadien nog worden bevestigd door de Kamer van Inbeschuldigingstelling, waarna het proces echt van start kan gaan. Dat zal ten vroegste in september 2021 gebeuren. De oude NAVO-site in Evere wordt tegen dan klaargestoomd voor het grootste proces ooit in ons land.

Bijkomend onderzoek

Verschillende advocaten, waaronder die van Mohamed Abrini, zullen op de zitting deze ochtend vragen om bijkomend onderzoek te laten uitvoeren. Of dat bijkomend onderzoek er komt, wordt beslist door de onderzoeksrechters die het onderzoek hebben geleid. Als ze dat verzoek niet inwilligen, kan de verdediging nog in beroep gaan. De pleidooien ten gronde over de doorverwijzing zullen daarom pas binnen enkele maanden kunnen plaatsvinden.

Bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem op 22 maart 2016 en in het metrostation Maalbeek in Brussel kwamen 32 mensen om het leven. Meer dan driehonderd anderen raakten gewond.

Foto: Twitter Chris Verhaeghe