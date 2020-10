Laatste reddingsboei voor vissoorten dobbert in Linkebeek

De laatste reddingsboei voor vis- en paddensoorten die in ons land met uitsterven bedreigd zijn, is een kwekerij in Linkebeek. Het is de enige plek in België waar deze diertjes gekweekt worden, niet om op te eten maar om de biodiversiteit in stand te houden.

Jaarlijks worden er in de kwekerij van INBO, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, in Linkebeek honderdduizenden waterdieren gekweekt. Johan Auwerx is de coördinator van het kweekproject. “Momenteel hebben ze acht vissoorten en twee paddensoorten in de kwekerij in Linkebeek”, vertelt hij. “Een daarvan is de beekprik, dat is eigenlijk een prehistorische soort. Zijn voorouders zijn maar liefst 280 miljoen jaar oud. Dus die heeft eigenlijk meerdere uitstervingsgolven perfect kunnen overleven. Alleen nu met de mens heeft hij een dik probleem en zit hij in de moeilijkheden.” Als er, zoals bij de beekprik, geen andere mogelijkheden meer zijn om de soort te helpen in de natuur, start de kwekerij in Linkebeek een kweekprogramma op. In een broedhal worden de dieren grootgebracht in een beschermde omgeving. Daardoor stijgen hun overlevingskansen aanzienlijk. “In de vrije natuur gaat het vaak 0,01 procent of zelfs minder zijn van de eitjes die uitgroeit tot een volwassen dier. Hier in de kwekerij kunnen we vaak 60 en zelfs 80 % van de dieren laten overleven”, vertelt Auwerx.

Als de vissen al wat groter zijn, worden ze naar een van de 26 vijvers op de kwekerij gebracht om te wennen aan hun natuurlijke leefomstandigheden. Jaarlijks zet de kwekerij gigantische hoeveelheden vissen en padden terug uit in de natuur: van enkele duizenden tot zelfs 50.000 per soort.