Laatste service van chef Erik Denayer in Hof ter Imde

Denayer bouwde als chefkok een indrukwekkende carrière uit. Eerst in restaurant De Plezanten Hof in Kobbegem en sinds 20 jaar in Hof ter Imde in Meise. Denayer is nu 62 en zegt z’n fornuis vaarwel. “Het plan was oorspronkelijk om volgend jaar te stoppen maar mijn gezondheid heeft daar anders over beslist", aldus Denayer. Vandaag stond Erik Denayer voor het laatst achter z’n potten en pannen in Hof ter Imde. Voor z’n geliefde restaurant is hij op zoek naar een overnemer. Een reportage zie je maandag in ons nieuws.