Laatste wens van terminaal zieke Luc gaat in vervulling: “In tekenen vind ik gemoedsrust”

De basiliek van Halle, het standbeeld van Servais op de Grote Markt of zelfs Villa Servais. Het zijn Halse monumenten die Luc Vanderschueren in de loop van zijn leven tekende. Zijn grootste wens was om nog een tentoonstelling van zijn eigen werken mee te maken, maar Luc heeft longkanker en is palliatief. Dochter Aurelie en kennis Mathias zetten alles op alles om de droom in vervulling te laten gaan.

Het idyllische Villa Servais is het decor van de tentoonstelling 'Mijn laatste wens'. De pentekeningen in Chinese inkt zijn van de hand van Hallenaar Luc Vanderschueren. Zoals zo vaak bij kunst, ligt de echte magie in het verhaal achter de tekeningen. “Ik heb longkanker en lig op de palliatieve afdeling. De dokters geven mij nog zeven maanden en wilde nog eens iets doen met mijn kunst”, klinkt het bij Luc.

De allerlaatste wens van Luc: een eigen tentoonstelling van zijn tekeningen over het Halle uit vervlogen tijden. Een droom die ook ter ore komt van Mathias Pierquin. “Mijn moeder werkt op de afdeling waar Luc ligt. Hij nodigde mij uit oms eens te komen luisteren naar zijn verhaal”, zegt Mathias. “Eerst durfde ik niet, want ik kende hem niet. Maar ik ben van mijn sokken geblazen door al die mooie kunstwerken die hij in zijn kamer had opgehangen.”

Samen met dochter Aurelie vervult Mathias nu de wens van Luc. “Papa laat mij via zijn tekeningen een stukje Halse geschiedenis zien die ik nooit heb gekend. Ik ken alleen de stad alleen zoals ik ze vandaag zie. Ik geniet er mee van dat ik zijn laatste wens mee in vervulling kan laten gaan”, besluit Aurelie.