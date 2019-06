Laatste werkdag voor veerboot Humbeek

Vandaag voer de veerboot in Humbeek bij Grimbergen voor de laatste keer naar de overkant van het kanaal. Dit weekend gaat de brug weer open. 4,5 maanden mensen heen en weer over het kanaal brengen was een leuke opdracht voor de schippers. Het was een dankbare job om mensen te kunnen helpen.