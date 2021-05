Lagere school in Huizingen week dicht door clusterbesmetting

De gemeentelijke basisschool in Huizingen en de buitenschoolse opvang De Malleboot sluiten tot en met 4 juni voor alle leerlingen van de lagere school. Aanleiding is een clusterbesmetting die werd vastgesteld. De kleuters mogen wel naar school blijven gaan.

Morgen worden alle kinderen en het personeel van de Huizingse school getest. Op basis daarvan worden eventuele extra maatregelen genomen. “Alle kinderen die vorige week donderdag of vrijdag in de Malleboot of de huiswerkklas aanwezig waren, blijven in quarantaine tot en met nu vrijdag”, zegt burgemeester van Beersel Hugo Vandaele. “De andere kinderen van de lagere school kunnen bij een negatief testresultaat vanaf donderdag uit quarantaine. De lagere school schakelt tot en met nu vrijdag over op afstandsonderwijs.”

Ook De Malleboot is tot en met vrijdag dicht voor kinderen van de lagere school. “De kleuters kunnen wel terecht in de Malleboot, want de kleuterschool blijft open. Er wordt wel geen noodopvang voorzien om verdere verspreiding te voorkomen”, besluit Vandaele. In maart van dit jaar moest de school ook al dicht na een clusterbesmetting.