Lange file aan werken in Beersel

De nieuwe fase van de werken op de binnening in Beersel veroorzaakt vanochtend al meteen extra files. Rond 7 uur was het al 45 mintuen aanschuiven van Woutersbrakel tot Huizingen.

De komende anderhalve maand is de oprit naar de binnenring in Huizingen gesloten. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst er geluidsschermen. Op de Ring zelf moet het verkeer over twee in plaats van drie rijstroken. Vanochtend rond 7 uur veroorzaakte dat al meteen een file van 45 minuten vanaf Woutersbrakel. Ook op de E429 in Lembeek en de Bergensesteenweg in Halle staan lange files.