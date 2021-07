Leden Chiro Tijl vertrekken opnieuw op kamp

De leden van Chiro Tijl uit Zemst vertrekken morgen opnieuw op kamp. Door het noodweer werd hun kamp woensdag na amper één dag stilgelegd. Hun kampterrein in de Luxemburgse gemeente Beth is ondertussen voldoende droog.

Het kamp van Chiro Tijl was amper één dag bezig, toen hun kampweide woensdag onder water liep. “Met spijt in ons hart hebben we beslist om het kamp hier al stop te zetten”, schreef de jeugdbeweging uit Zemst woensdagmiddag op hun Facebookpagina. Na enkele dagen kunnen de leden morgen terugkeren naar het kampterrein in Beth. Het kamp duurt, zoals oorspronkelijk voorzien, tot vrijdag. “De weide is voldoende opgedroogd, maar laarzen zijn wel een absolute must. De Beth'jes staan al klaar”, laat de leidingsploeg met een knipoog weten.