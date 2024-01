Nergens in ons land staan er minder handelspanden leeg dan in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus. Al zijn er wel kanttekeningen te plaatsen bij die cijfers. In heel Vlaams-Brabant staat 7 procent van de winkeloppervlakte leeg, al is dat in enkele grote winkelgemeenten in onze regio veel meer. Zo staat in Machelen bijna 20 procent van de panden leeg, in Halle en Vilvoorde zo'n 15 procent.

De leegstand neemt af, laat Locatus optekenen, maar niet altijd omdat er nieuwe winkels in die panden komen. Vaak worden de leegstaande panden getransformeerd tot kantoren of appartementen. Dus de daling van het aantal winkelpanden is nog altijd een trend. Unizo blijft daarom steden en gemeenten stimuleren in het creëren van bedrijvige kernen, om zo opnieuw de consument te lokken. “We roepen lokale besturen op om een duidelijk plan te creëren voor de kernen en het ondernemerschap te stimuleren,” licht Elke Tielemans van Unizo Vlaams-Brabant toe. “Volumineuze bedrijven zien we liever aan de rand van een kern, kleine handelszaken in het centrum.”

Tielemans roept de consument ook op om echt te winkelieren en zo mee het Belgisch ondernemerschap te steunen. En ook daar ligt nog een verantwoordelijkheid voor de lokale besturen. Want het is niet altijd makkelijk om een handelskern te bereiken. “Een warme oproep daarom aan de lokale besturen om die mobiliteit extra te monitoren en een goed parkeerbeleid te voeren, zodat mensen voor snellere aankopen ook in de stad passeren.”