Leerlingen Don Bosco komen met tractor naar school: “Een jaarlijkse traditie”

Al ongeveer 15 jaar komen leerlingen aan het einde van het schooljaar met de tractor naar de Don Bosco-school in Halle. " We zijn een school waar veel landbouwerszonen school lopen en zij volgen dan vaak een richting in de afdeling mechanica”, zegt Miek Vansnick van de Don Bosco-school in Halle. “Wellicht is de traditie ontstaan doordat bepaalde leerlingen in het kader van hun eindwerk mechanica met de tractor naar school kwamen. Nadien werd het een jaarlijks event.”