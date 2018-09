Leerlingen Jan Ruusbroec kunnen voortaan les volgen in open lucht

In basisschool Jan Ruusbroec in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) kunnen de leerlingen vanaf dit jaar les volgen in een openluchtklas. De bestaande schooltuin werd daarvoor voorzien van stoelen, krijtborden en een werktafel.

Tijdens de zomervakantie werden de nodige aanpassingen gedaan aan de schooltuin van de basisschool Jan Ruusbroec. Daar kunnen de kinderen voortaan les krijgen om over de natuur en ook echt in de natuur ontdekken en leren.

“We hebben de voorbije jaren geïnvesteerd in digitale schoolborden, waardoor onze krijtborden overbodig werden. Die hebben we nu in de tuin geplaatst. We hebben het amfitheater voorzien van stoeltjes in de vorm van paddenstoelen zodat de leerlingen comfortabel op een stoel les kunnen volgen. Tot slot hebben we ook een grote werktafel geplaatst,” zegt schooldirecteur David Day.

De leerkrachten en leerlingen van Jan Ruusbroec zijn alvast opgetogen over hun nieuwe openluchtklas.