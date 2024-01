Jeugdcentrum Destelheide in Dworp is dezer dagen de thuishaven van het Model European Parliament. Dat is een eerste kennismaking met politiek voor leerlingen van verschillende Nederlandstalige scholen. Ze krijgen allemaal een rol, bijvoorbeeld commissielid of commissievoorzitter, en moeten de belangen van een Europees land vertegenwoordigen en verdedigen. Ook het Go! Atheneum Fenix uit Grimbergen doet mee.

Geen wiskunde of Frans voor deze leerlingen van het Atheneum Fenix in Grimbergen. Ze mogen vandaag hun tanden zetten in thema’s als migratie en het oplossen van knelpuntberoepen. Ze doen dat in het Model European Parliament: een simulatie van hoe het er in het echt aan toe gaat. “Leerlingen debatteren een week lang over Europese kwesties en moeten zo tot een resolutie komen. Die resolutie wordt dan gestemd of weggestemd op de algemene vergadering”, zegt Hilde Remacle van MEP Belgium.

In het begin is het nog wat aftasten, maar al snel groeien de leerlingen in hun rol. “Ik debatteer graag en krijg graag mijn gelijk. Dus ik vind het superleuk om te doen”, zegt Tijs Luypaert. Hun leerkrachten vinden het alvast fantastisch om zien. “Het is een mooie kans om hun mening te leren verwoorden en de woordkeuze die ze daarvoor moeten gebruiken”, zegt Liesbeth Houthoofd. “Bovendien moeten ze in een rol kruipen die tegen eigen principes in kan gaan. Dat is ongelofelijk moeilijk, maar een fantastische uitdaging.”