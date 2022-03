Leerlingen ontwikkelen gsm-oplader voor fietsers: ‘Eigen ervaringen als inspiratiebron’

Mats Janssens, Robbe Rodrigues, Niels Hendrickx en Arthur Meeus fietsen elke schooldag samen van Grimbergen naar Kapelle-op-den-Bos en terug. “In onze vrije tijd fietsen we ook regelmatig”, vertelt het viertal. “Soms valt onze smartphone uit tijdens het fietsen. Op koude dagen is de batterij bijvoorbeeld sneller plat. Na een fuif kunnen we onze ouders niet verwittigen door een lege batterij of we kunnen onze gps niet opzetten”, somt Arthur enkele voorbeelden op.

De vier Grimbergse tieners gebruikten hun ervaringen voor hun mini-onderneming. “Onze school Kobos wou dat we een ecologisch product ontwikkelden”, vertelt Mats. “Het concept van onze PedalCharge voldoet aan die voorwaarde. Door te fietsen wek je energie op en kan je zo je smartphone opladen.”

“Er waren verschillende technische uitdagingen, maar uiteindelijk hebben we een prototype ontwikkeld waarmee je al fietsend je gsm snel kan opladen”, vult Niels aan. “Je kan gelijkaardige producten in het buitenland kopen, maar daar hangt een stevig prijskaartje aan”, vervolgt Robbe. “Onze vraagprijs, 25 euro, dekt de materiaalkosten. We hebben een kleine winstmarge. We zouden graag een veertigtal toestellen verkopen tegen eind mei.”​