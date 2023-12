In de Gemeentelijke Basisschool Sleutelbos in Walfergem bij Asse stond vandaag een speciale kunstles op het programma. De leerlingen tekenden namelijk samen met een groepje leerlingen van de Appeltuin in het UZ Brussel. Dat deden ze via Bednet. Zo krijgen de zieke kinderen ook het gevoel dat ze mee op school zitten en vergeten ze even dat ze ziek zijn.

Leerlingen Sleutelbos in Walfergem volgen samen les met kinderen in UZ Brussel

De samenwerking met Bednet en het UZ Brussel is een idee van de school in Walfergem zelf. Zo schrijven beide klassen ook samen een boek. Dat is zowel voor de kinderen van de Appeltuin als voor de leerlingen in Walfergem een meerwaarde. “Onze kinderen zien dat leeftijdsgenoten langdurig ziek kunnen zijn en daardoor school moeten missen. Door met hen samen te werken, merken ze dat dat niet evident is en willen we hen tonen dat heel het schoolgebeuren belangrijk is”, zegt directeur van Sleutelbos Harald Willems.