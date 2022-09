Leeuwenaar Jeroen Tiebout trekt naar Vlaams Parlement

Leeuwenaar Jeroen Tiebout is nu nog kabinetschef van Vlaams minister Ben Weyts. Die job op het kabinet geeft hij op om in het Vlaams Parlement te gaan zetelen. Tiebout neemt daar als opvolger de plaats in van Piet De Bruyn uit Rotselaar, die codirecteur wordt van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Jeroen Tiebout legt op 26 september de eed af als Vlaams Parlementslid.