Leeuws gemeentebestuur deelt wagens met inwoners

“We zetten een belangrijke stap naar duurzame mobiliteit. Vanaf 1 januari 2024 zullen we gebruik maken van deelwagens, zodat deze buiten de werkuren kunnen gedeeld worden met de inwoners”, legt schepen van Mobiliteit Olivier Huygens uit. ‘Er komen 6 elektrische wagens verspreid over de gemeente.” De wagens zullen in het centrum, in Vlezenbeek, in Ruisbroek en in Negenmanneke komen te staan. De gemeente wil ook via een reglement voor autodelen autodeelorganisaties aanmoedigen om operationeel te worden in Sint-Pieters-Leeuw.