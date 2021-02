Leeuws taalkamp stopgezet na coronabesmettingen

In Sint-Pieters-Leeuw is een taalkamp stopgezet na enkele positieve coronagevallen. Alle kinderen en animatoren moeten zich morgen laten testen in de Jan Ruusbroecschool. Daar zullen ook de leerlingen en leerkrachten van de school zelf een test ondergaan, omdat er de voorbije dagen verschillende besmettingen werden vastgesteld bij leerlingen en leerkrachten.

In Zonnig Leven in Zuun vindt tijdens de krokusvakantie het taalkamp Babbelkous plaats. Dat kamp is vroegtijdig stopgezet omdat twee kinderen en hun mama een positieve coronatest hebben afgelegd. “Omdat de kinderen verspreid zaten over twee bubbels hebben we beslist om het kamp volledig stop te zetten”, verklaart burgemeester Jan Desmeth. Alle 48 deelnemers zullen morgen getest worden, net als de zes animatoren van Panta Rhei. “Deze kinderen zullen maandag niet naar school kunnen, omdat ze begin deze week nog contact hadden met de besmette personen”, verduidelijkt de burgemeester.

Jan Ruusbroecschool

Zes leerkrachten en drie leerlingen van de Jan Ruusbroecschool in deelgemeente Ruisbroek hebben eveneens de afgelopen dagen positief getest op COVID-19. “Vorige week waren al veel kinderen afwezig op school door ziekte”, voegt burgemeester Jan Desmeth toe”, daarom is na overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid, de eerstelijnszone en het gemeentelijk crisisteam beslist om vrijdag een grote testing te organiseren”.

Alle leerlingen en leerkrachten van de Jan Ruusbroecschool zullen zich in de namiddag op de school laten testen door een team van het UZ Antwerpen. “De leerlingen en leerkrachten van een derde kleuterklas en het vierde leerjaar werden gisteren al doorverwezen naar hun huisarts om zich vandaag te laten testen”, zegt Desmeth. “We wachten de resultaten af om eventueel bijkomende maatregelen te nemen.”