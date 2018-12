Leeuwse sp.a ongerust over toekomst thuiszorg- en poetsdiensten OCMW

De Leeuwse sp.a-afdeling maakt zich zorgen over de toekomst van de personeelsleden klanten van het OCMW. In 2015 werden de thuiszorg- en poetsdiensten overgenomen door de Zorggroep Eclips. Die blijkt nu in financiële problemen te zitten. Burgemeester Luc Deconinck vindt dat sp.a aan paniekzaaierij doet.

Vorig jaar leed Zorggroep Eclips een verlies van 2,9 miljoen euro. Het besloot daarom al twee dagverzorgingscentra in Oost-Vlaanderen te sluiten. OCMW-raadslid David Van Dooren (sp.a) vroeg tekst en uitleg over de gevolgen voor Sint-Pieters-Leeuw aan Eclips en het huidige OCMW-bestuur, maar kreeg naar eigen zeggen geen antwoord.

“Ik heb weinig begrip voor die houding. Ik moet jammer genoeg vaststellen dat het OCMW-bestuur niet wakker ligt van de toekomst van haar voormalige personeelsleden. Als de activiteiten van Eclips in Sint-Pieters-Leeuw over enkele maanden of jaren zouden worden verminderd of stopgezet, draagt dit OCMW-bestuur een zware verantwoordelijkheid. Niet alleen door de privatisering, maar ook door een onvoldoende toezicht op de activiteiten van Eclips. Zowel de klanten als de personeelsleden dreigen hier de dupe van te worden,” aldus Van Dooren.

Burgemeester Luc Deconinck (N-VA) spreekt van stemmingmakerij. “We weten dat de financiële toestand van Eclips er niet rooskleurig uitziet, maar zover wij weten is er geen gevaar voor de mensen die bij de thuiszorgdienst van het Leeuwse OCMW werken. Er zijn ook tal van oplossingen mogelijk om de continuïteit te garanderen. We zijn wel bezorgd om de situatie van onze voormalige personeelsleden. Als er zich problemen zouden voordoen, zullen we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar sp.a is altijd tegen de privatisering van de diensten geweest. Aan deze paniekzaaierij doen we dan ook niet mee,” zegt Deconinck.