Lege rekken in supermarkten door boerenprotest: “Volledige aanvulling kan nog twee weken duren”

Heel wat supermarkten kampen met lege rekken. Dat is het gevolg van de blokkades door boeren van de distributiecentra van de groep. Die zijn vrijdag wel opgeheven, maar onder andere Colruyt liep een serieuze achterstand in de bevoorrading van de warenhuizen op. “Het kan twee weken duren voor die is weggewerkt”, bevestigt woordvoerster Hanne Poppe van Colruyt-groep.

De boerenbetogingen met de blokkades van distributiecentra van Colruyt hebben een serieuze impact op het aanbod in de winkels. Heel wat rekken in het warenhuis Colruyt aan de Romeinsesteenweg in Wemmel bijvoorbeeld, lijken maandagochtend te zijn geplunderd. Doorheen het warenhuis zijn er grote gaten in het assortiment. Hele rijen winkelrekken staan er leeg. Er is een tekort aan zowel verse als droge voeding. Navraag in de winkel leert dat het twee tot drie weken zal duren, voordat alles zal zijn aangevuld.

“Dat klopt”, bevestigt woordvoerster Hanne Poppe van Colruyt Groep. “Onze drie distributiecentra zijn geblokkeerd geweest tijdens de protesten. Het gaat om de distributiecentra in Halle, Ollignies en Ghislenghien. Vanuit Halle worden de verse producten zoals groenten, fruit, maar ook diepvriesproducten aangeleverd. Vanuit de twee andere distributiecentra worden droge voeding, zoals chips, conserven en ook dranken verdeeld. De centra van Ollignies en Ghislenghien zijn drie dagen geblokkeerd geweest en zijn sinds donderdag terug operationeel.” Het distributiecentrum van Halle was een kleine week geblokkeerd.

Ook andere supermarkten hebben te kampen met tekorten door de boerenblokkades, al verschilt de situatie van winkel tot winkel.