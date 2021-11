Lembeekse brouwer Frank Boon geeft fakkel door aan zonen

Het nieuwe bier heet de ‘Apogee’. “Dat bier is, zoals de naam zelf zegt, het hoogtepunt van mijn carrière”, vertelt brouwerij Frank Boon. “Het doet me veel plezier dat ik de brouwerij kan overdragen aan mijn zonen. Ik heb ze 46 jaar geleden zelf opgestart als een geuzestekerij.”

Jos zal zich bezighouden met de productie. Karel ontfermt zich over de marketing en verkoop. “De brouwerij is een deel van ons leven. We hebben er altijd naast gewoond”, vertelt Karel Boon. “We mogen niet laten verloren gaan wat onze vader hier heeft opgebouwd. We hebben enkele frisse ideeën, maar echt veel veranderingen zullen we niet doorvoeren”, vult Jos Boon aan.

Deze week viel de brouwerij in de prijzen op de European Beer Star in München. In de categorie ‘Belgian-style Lambic & Geuze’ ging Geuze Boon Mariage Parfait aan de haal met het goud. Framboise Boon sleepte een zilveren medaille in de wacht bij de fruitbieren.