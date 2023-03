Lennik over Pajotse fusie: “Eerste keuze blijft om niet te fuseren”

Lennik blijft een koele minnaar van een fusie in het Pajottenland. Dat zegt burgemeester Irina De Knop in een reactie op de fusie tussen Gooik, Galmaarden en Herne. “We nemen kennis van de vlucht vooruit die de drie gemeenten nemen. Zelf voeren we ook een bestuurskrachtmeting uit. Die moet uitmaken of een fusie überhaupt aan de orde is. Maar de wens blijft om onze autonomie en centrumfunctie te behouden”, zegt De Knop.

Een fusie met drie gemeenten, dat zien Galmaarden, Gooik en Herne als de beste oplossing om de uitdagingen van morgen aan te gaan. “Het was de bedoeling om de bestuurskrachtmeting te houden met alle gemeenten binnen de politiezone Pajottenland”, zegt burgemeester Irina De Knop. “Maar drie gemeenten gaven aan dat ze al in gesprek waren met elkaar. De facto werden we op dat moment uitgesloten van het overleg. Het gaat om drie gemeenten waar de CD&V een absolute meerderheid heeft. Ik denk dat dat de fusiegesprekken makkelijker heeft gemaakt.”

Lennik wil niet over één nacht ijs gaan als het op een fusie aankomt en de eigen inwoners betrekken bij de besluitvorming. “We blijven een koele minnaar van een fusie en willen objectief beslissen”, zegt De Knop. “Daarom voeren we zelf een bestuurskrachtmeting uit. Die moet uitmaken of een fusie überhaupt aan de orde is in Lennik en met welke partners dat mogelijk kan. We kijken daarvoor naar alle omliggende gemeenten: niet alleen Gooik, maar ook Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Roosdaal en Dilbeek."

Lennik wil met de bestuurskrachtmeting in de eerste plaats nagaan hoe zelfstandig en zelfredzaam de gemeente in de toekomst kan blijven. “Wij stellen vooral het belang van Lennik voorop en willen de centrumfunctie behouden, met vele winkels en voorzieningen. Het is voor ons belangrijk dat Lennik dat centrum in de toekomst ook blijft”, aldus De Knop. “De fusiegemeente wordt groot qua oppervlakte, maar met relatief weinig inwoners. Ik ben er absoluut niet van overtuigd dat de gemeenten aan bestuurskracht zullen winnen en er financieel beter van worden, maar ieder moet die analyse voor zichzelf maken.”